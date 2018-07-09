В Думе обсудили идею смягчения бюджетного правила

Цена отсечения в бюджетном правиле вырастет с 40 до 45 долларов за баррель. Об этом рассказал первый вице-премьер Антон Силуанов, выступая в Госдуме. Это даст дополнительные деньги для выполнения майского указа президента.

Дискуссия о том, надо ли смягчать бюджетное правило, развернулась сегодня в нижней палате российского парламента. Там обсуждались основные направления бюджетной и налоговой политики.



Антон Силуанов, первый заместитель председателя Правительства РФ, министр финансов РФ: «Вопрос о том, надо ли повышать налог или лучше увеличить цену отсечения? Мне кажется, мы эти дискуссии уже проходили. Цена отсечения в 45 долларов за баррель в рамках нашего бюджетного правила достигается уже в 2023 году. Мы 40 долларов за баррель не держим и не фиксируем, а индексируем на 2% каждый год».



Три недели назад Силуанов говорил, что цену отсечения Минфин менять не хочет, это нужно для стабильности курса рубля.