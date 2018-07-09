    На Останкинской телебашне пройдет международный забег на высоту 337 метров

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    На Останкинской телебашне пройдет международный забег на высоту 337 метров

    На Останкинской телебашне пройдет международный забег на высоту 337 метров

    На Останкинской башне в Москве впервые за 18 лет состоится вертикальный забег.

    Международный забег по лестнице Останкинской телебашни пройдет 21 июля. Как сообщили в московской мэрии, это будет первое подобное соревнование за 18 лет. В пресс-службе филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) рассказали, что в соревновании будут участвовать 29 легкоатлетов, длина маршрута — 337 метров.

    Пресс-служба филиала РТРС «Московский региональный центр» (Останкинская башня): «В соревновании примут участие 29 спортсменов из 12 стран. Им предстоит преодолеть 1704 ступени по узкой винтовой лестнице внутри телебашни, прежде чем они достигнут смотровой площадки на высоте 337 метров».

    Россию в марафоне будет представлять спортсмен из Владимира Валентин Карзанов. Ранее он завоевал второе место на забеге на небоскреб в Дубае.

    Для болельщиков возле башни откроют специальную фан-зону с экраном, местами для отдыха, мастер-классами и угощениями.

    Останкинская башня — самое высокое отдельно стоящее сооружение в Европе и одно из самых высоких в мире. В 1990-е годы на башне регулярно устраивались подобные вертикальные марафоны. Рекорд скорости подъема на башню принадлежит россиянке Татьяне Шейгас: она поднялась на смотровую площадку за 11 минут 55 секунд.

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