Жительница Якутска «накормила толпу комаров» и снова прославилась: фото

Снимок, на котором Анастасия Груздева стоит в поле с букетом цветов в руках и «кормит» комаров, набрал уже около 5 тысяч лайков. Пользователи уже назвали снимок символом сибирского лета.: «Спонсоры данного фото — букетик цветов и отсутствие комаринки. Хочешь остановится и сделать кадрик? Или собрать букетик? Тогда покорми толпу комаров».«Это было ужасно», — отмечает в конце девушка.Ранее жительница Якутска прославилась в соцсетях, опубликовав зрелищную фотографию с заиндевевшими ресницами во время 50-градусных якутских морозов. Фото собрало почти 100 тысяч лайков.