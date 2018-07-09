    Под Пензой подросток погиб при попытке снять грозу на телефон

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    Под Пензой подросток погиб при попытке снять грозу на телефон

    Под Пензой подросток погиб при попытке снять грозу на телефон

    В Пензенской области подросток пытался снять грозу на телефон, но выпал из окна и разбился насмерть.

    Трагедия произошла в городе Заречном. Там 17-летний подросток хотел из окна снять грозу на телефон, но потерял равновесие и упал на козырек подъезда с высоты седьмого этажа дома.

    Мальчика доставили в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом голени. Спасти его жизнь врачам не удалось, в больнице подросток скончался.

    После произошедшего к детям и подросткам обратился министр образования региона Александр Воронков. Он призвал их не делать селфи в экстремальных условиях и не совершать других поступков, которые могут привести к травмам и гибели, сообщает РИА Новости.


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