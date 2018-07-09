Под Пензой подросток погиб при попытке снять грозу на телефон

В Пензенской области подросток пытался снять грозу на телефон, но выпал из окна и разбился насмерть.
Трагедия произошла в городе Заречном. Там 17-летний подросток хотел из окна снять грозу на телефон, но потерял равновесие и упал на козырек подъезда с высоты седьмого этажа дома.
Мальчика доставили в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом голени. Спасти его жизнь врачам не удалось, в больнице подросток скончался.
После произошедшего к детям и подросткам обратился министр образования региона Александр Воронков. Он призвал их не делать селфи в экстремальных условиях и не совершать других поступков, которые могут привести к травмам и гибели, сообщает РИА Новости.
Мальчика доставили в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом голени. Спасти его жизнь врачам не удалось, в больнице подросток скончался.
После произошедшего к детям и подросткам обратился министр образования региона Александр Воронков. Он призвал их не делать селфи в экстремальных условиях и не совершать других поступков, которые могут привести к травмам и гибели, сообщает РИА Новости.
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