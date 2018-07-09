В Перми 94-летняя гинеколог ходит на работу на каблуках и не думает о пенсии

Героем фильма вполне могла бы стать врач-акушер Роза Скачедуб. В свои 94 года она официально считается старейшим гинекологом России. Многие из ее пациентов уже давно на пенсии, а сама Роза Гавриловна отдыхать не торопится, наоборот, каждый день ходит на работу, причем пешком и на каблуках.

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Ведь не зря говорят: возраст — это не сколько тебе лет, а как ты их чувствуешь. И хотя обсуждать женский возраст не принято, случай этот особый. Ясный взгляд, уверенная походка, да еще на каблуках. А ведь Розе Гавриловне Скачедуб — 94 года. Подарков от благодарных пациентов за 75 лет стажа акушеркой и гинекологом в пермской больнице у нее набралось столько, что впору музей открывать.



Доктор надевает очки и начинает принимать посетителей. Роза Гавриловна помнит лица почти всех пациентов, хотя их уже несколько тысяч. Она вспоминает, что 40 лет назад принимала роды еще у матери своей нынешней пациентки. За жизнь ребенка и роженицы врач билась несколько часов. Спасла.



В Пермском крае она — первая, кто начал делать кесарево сечение. Многие жители региона знают врача в лицо, часто подходят и благодарят за работу. Уходить на заслуженный отдых Роза Гавриловна не намерена. Ее и не отпускают — с таким-то багажом знаний! Руководство больницы решило, что она будет работать столько, сколько сама захочет. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Омара Магомедова.