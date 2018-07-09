В Казани ребенка с сахарным диабетом выгнали из детского сада

В Казани заведующая детского сада запретила посещать учреждение мальчику, который болен сахарным диабетом.

Маленький Даниэль теперь практически не общается со сверстниками, а как альтернативу семье посоветовали посещать специализированный сад, до которого добираться целых полтора часа.



По словам мамы мальчика, она сама старалась максимально облегчить воспитателям работу. Приобрела для ребенка дорогостоящий аппарат для дистанционного контроля уровня сахара в крови. Никаких тестов и уколов Даниэлю в детском саду делать было не нужно. Но все эти технические ноу-хау и тот факт, что раньше у ребенка и персонала никаких проблем в общении не возникало — для новой заведующей не аргумент. Она уверена, что дорога в обычный детский сад для Даниэля закрыта.



Сомневаются и чиновники из управления образования. Они-то и предложили семье мальчика вариант с посещением специализированной группы. Вот только находится она на другом конце города, в полутора часах от дома.



Марина Морозова, специалист управления образования Казани: «В таких условиях это невозможно, потому что при пребывании в детском саду в течение дня при повышении или понижении сахара ребенок может впасть в крайнее состояние, а персонал не обучен, поэтому не сможет вывести. Даже при вызове скорой помощи можно не успеть».



Однако те, кто живет с сахарным диабетом всю жизнь, уверены: Даниэлю можно помочь вернуться в обычный детский сад.



Ильшат Гарипов, председатель общества инвалидов-диабетиков: «Специальных условий можно и не создавать, можно просто придерживаться определенных правил. Мы, как общественная организация, готовы привлечь эндокринологов, которые будут обучать педагогический персонал».



Чей путь наиболее правильный с точки зрения закона, уже оценили прокуроры. В надзорном ведомстве изучили ситуацию и приняли решение восстановить ребенка в правах на дошкольное образование.



Теперь сотрудникам детских садов в Казани придется сосредоточиться на создании специальных условий. Возможно, для этого потребуется пройти необходимые курсы. Зато родителям больше не придется искать для малышей новую группу и новых друзей, передает корреспондент НТВ Динар Усманов.