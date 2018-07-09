    Расстрел футболиста возле ночного клуба сняла уличная камера. Краснодарский край, стрельба, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРасстрел футболиста возле ночного клуба сняла уличная камера

    Расстрел футболиста возле ночного клуба сняла уличная камера

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    Расстрел футболиста возле ночного клуба сняла уличная камера

    Расстрел футболиста возле ночного клуба сняла уличная камера

    Расстрел футболиста возле ночного клуба сняла уличная камера

      Кубанские полицейские выясняют, что послужило причиной расстрела футболиста в Кропоткине.

      На записи с камеры наблюдения видно, как возле одного из увеселительных заведений начался конфликт между несколькими мужчинами, один из них достал пистолет. От огнестрельных ранений скончался 29-летний Тазир Кариев — бывший игрок футбольного клуба «Ангушт».

      Как позже выяснилось, спортсмен повздорил с местной семьей Золотухиных — сначала с сыном, а затем с отцом. В итоге 60-летний мужчина выхватил пистолет ТТ и расстрелял Кариева.

      Сначала сыщики доставили в изолятор только Золотухина-младшего. А позже стало известно, что оперативники задержали и главного подозреваемого.

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