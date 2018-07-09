Расстрел футболиста возле ночного клуба сняла уличная камера

Кубанские полицейские выясняют, что послужило причиной расстрела футболиста в Кропоткине.

На записи с камеры наблюдения видно, как возле одного из увеселительных заведений начался конфликт между несколькими мужчинами, один из них достал пистолет. От огнестрельных ранений скончался 29-летний Тазир Кариев — бывший игрок футбольного клуба «Ангушт».



Как позже выяснилось, спортсмен повздорил с местной семьей Золотухиных — сначала с сыном, а затем с отцом. В итоге 60-летний мужчина выхватил пистолет ТТ и расстрелял Кариева.



Сначала сыщики доставили в изолятор только Золотухина-младшего. А позже стало известно, что оперативники задержали и главного подозреваемого.