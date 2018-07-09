    На Украине в лесу нашли мешки с изрезанными миллионами гривен

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    На Украине в лесу нашли мешки с изрезанными миллионами гривен

    На Украине в лесу нашли мешки с изрезанными миллионами гривен

    На Украине в лесу нашли мешки с изрезанными миллионами гривен

    Купюры номиналом 20, 50, 100 и 200 гривен нашли в лесу в городе Днепр. Деньги были порезаны в измельчителе бумаги.

    Как сообщает портал «Информатор», на бирках мешков, в которых были найдены измельченные деньги, видны печати Национального банка Украины. Сейчас на месте уже работают правоохранительные органы, они устанавливают, кому принадлежит уничтоженное богатство.

    Установить точно, сколько именно денег было в мешках, пока не возможно. По предварительным данным, там могут оказаться сотни миллионов гривен.

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