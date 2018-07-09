Школьники в РФ будут изучать географию в виртуальной реальности

Компания «Российские космические системы» разрабатывает стандарт использования виртуальной реальности при обучении в школах и вузах.
Школьники и студенты в России будут изучать историю, географию и биологию с помощью технологий виртуальной реальности и данных со спутников. Соответствующие стандарты уже разрабатываются, сообщили ТАСС в компании «Российские космические системы» (РКС).
Евгений Нестеров, заместитель гендиректора РКС: «Сейчас мы ведем проработку внедрения стандарта использования VR-технологии в учебных заведениях и образовательных центрах страны. Мы уже отработали техническую часть и теперь готовы участвовать в практической совместной работе по внедрению технологии в школах и вузах».
Так, компания разрабатывает проект Atlas-VR, который представляет собой интерактивный атлас Земли. На нем можно будет наблюдать все изменения и моделировать различные объекты и процессы.
Пресс-служба РКС: «Рельеф местности воссоздается за счет сканирования поверхности в стереорежиме и полностью соответствует реальному миру. Высокодетализированный растительный мир „выращивается“ по мультиспектральным данным, получаемым спутниками дистанционного зондирования Земли. Данные об атмосфере и погоде обновляются через Интернет».
Евгений Нестеров, заместитель гендиректора РКС: «Сейчас мы ведем проработку внедрения стандарта использования VR-технологии в учебных заведениях и образовательных центрах страны. Мы уже отработали техническую часть и теперь готовы участвовать в практической совместной работе по внедрению технологии в школах и вузах».
Так, компания разрабатывает проект Atlas-VR, который представляет собой интерактивный атлас Земли. На нем можно будет наблюдать все изменения и моделировать различные объекты и процессы.
Пресс-служба РКС: «Рельеф местности воссоздается за счет сканирования поверхности в стереорежиме и полностью соответствует реальному миру. Высокодетализированный растительный мир „выращивается“ по мультиспектральным данным, получаемым спутниками дистанционного зондирования Земли. Данные об атмосфере и погоде обновляются через Интернет».
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