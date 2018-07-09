Борщ, пельмени и речные прогулки: на что тратят деньги в Москве футбольные фанаты

Чемпионат мира по футболу выходит на финишную прямую. Уже на этой неделе станет известен победитель турнира. Посмотреть матчи первенства в Россию приехало рекордное количество иностранцев — больше миллиона человек. По подсчетам экспертов, они уже потратили в нашей стране несколько сотен миллиардов рублей.

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Иностранцы, приехавшие в Россию на ЧМ, вряд ли знают строчки про дорогую мою столицу, золотую мою Москву, хотя они как нельзя лучше характеризуют это непростое для их кошельков время. По самым скромным подсчетам, месяц пребывания в столице обойдется каждому в 3 тысячи долларов, если без шика: скромное жилье, самые верхние и дальние места на стадионе, еда из ресторанов быстрого питания.



А ведь хочется и с видом на Кремль отобедать, и красиво прокатиться на теплоходе по Москве-реке. Вообще много всего хочется. Это же Россия, когда еще здесь побываешь! Ай, гулять так гулять! Проплывая мимо Кремля, фанат мексиканской сборной Сергио Ернандес признался, что давно мечтал сорить деньгами. Пришло время.



Сергио Ернандес, футбольный болельщик из Мексики: «Москва стала частью меня. И я готов потратить здесь кругленькую сумму».



Сергио недавно перебрался в Калифорнию. Устроился инженером в крупную компанию, получил солидную прибавку и говорит, в Москве тратить примерно на 25% приятнее, чем в Соединенных Штатах. Все дешевле. Часовой круиз по Москве-реке в переводе на американские деньги стоит всего 12 долларов. Мелочь, а сколько удовольствия.



Пока пассажиры прогулочного теплохода наслаждаются звуком речной волны, в баре на Никольской уже бурлит в стаканах. Свободных мест нет, а минимальный заказ здесь обойдется в 3 тысячи рублей на человека. В московских барах, ресторанах и в фан-зонах за время чемпионата уже продано около двух тысяч литров пенного напитка. Для болельщиков партнеры ФИФА заказали 5,5 миллиона пластиковых стаканчиков.



Американец Стив говорит, что в Москве примерно на 25% цены ниже на алкоголь, отели и еду. Только внутри Бульварного кольца официанты баров, кафе и ресторанов подавали болельщикам борщ более двух тысяч раз, более тысячи раз иностранцы заказывали пельмени. Подробности — в репортаже корреспондента Артёма Колодкина.