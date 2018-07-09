    На Камчатке двухлетний ребенок выпал с 4-го этажа и выжил

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    На Камчатке двухлетний ребенок выпал с 4-го этажа и выжил

    На Камчатке двухлетний ребенок выпал с <nobr>4-го</nobr> этажа и выжил

    Правоохранители Камчатки выясняют обстоятельства несчастного случая, в результате которого едва не погиб маленький мальчик. Он остался без присмотра и выпал с высоты 4-го этажа.

    ЧП случилось в городе Петропавловске-Камчатском днем 7 июля, но известно об этом стало только сегодня. Как сообщается на сайте регионального СУ СКР, двухлетний мальчик из-за недосмотра родителей выпал из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже.

    Ребенок выжил и был немедленно доставлен больницу. Врачи обнаружили у него ушибы и заподозрили сотрясение головного мозга. После обследования пострадавшего направили на амбулаторное лечение. Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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