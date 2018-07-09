После падения баррель нефти Brent подорожал до $77,44

Углеводороды эталонных марок начали расти в цене после падения по итогам прошлой недели, несмотря на сигналы увеличения буровой активности в Соединенных Штатах.

На Лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 77 долларов 44 центов за баррель (+0,43%). В пятницу контракты подешевели до 77 долларов 11 центов за баррель (-0,36%).



На электронных торгах в Нью-Йорке стоимость фьючерса на нефть WTI на август поднялась до 74 долларов 7 центов за баррель (+0,37%). По итогам предыдущей сессии контракты прибавили 1,18% и стоили 73 доллара 80 центов за баррель.



По оценкам аналитиков, всего же за минувшую неделю Brent подешевела на 2,7%, WTI — на 0,5%. Это падение стало первым за 3 недели. Сегодня рынок поддержали заявления главы саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco Амина Насера. Он сообщил о возможной нехватке сырья, поскольку крупные представители сектора фокусируются на краткосрочной добыче.