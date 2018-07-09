В Кузбассе зэк по телефону выманил у пожилой незнакомки 1,5 миллиона рублей

Житель Новокузнецка, отбывающий наказание в исправительной колонии города Мариинска (Кемеровская область), находясь в тюрьме, похитил более полутора миллиона рублей с помощью мобильного телефона.
По версии следствия, 35-летний мужчина с декабря 2016-го по март 2017 года с мобильного набирал на телефоне случайную комбинацию цифр, звонил совершенно незнакомым людям, представлялся родственником, усыплял бдительность собеседников, имитировал голос человека с выбитыми зубами, которому сложно говорить, рассказывал, что в драке порезал человека, и просил перевести деньги для возмещения причиненного ущерба, чтобы избежать преследования полицейских.
Выяснилось, что мошеннику поверили жители Ярославля, Находки, Йошкар-Олы. Они принимали звонившего за одного из своих родственников и переводили деньги на счета банковских карт, которые предоставляла живущая в Подольске 32-летняя сообщница осужденного. Одна 67-летняя потерпевшая перевела 1,5 миллиона рублей, думая, что звонил ее сын.
Как сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области, заключенному и его подельнице по статье «Мошенничество» предъявлено обвинение в совершении 7 преступлений. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Выяснилось, что мошеннику поверили жители Ярославля, Находки, Йошкар-Олы. Они принимали звонившего за одного из своих родственников и переводили деньги на счета банковских карт, которые предоставляла живущая в Подольске 32-летняя сообщница осужденного. Одна 67-летняя потерпевшая перевела 1,5 миллиона рублей, думая, что звонил ее сын.
Как сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области, заключенному и его подельнице по статье «Мошенничество» предъявлено обвинение в совершении 7 преступлений. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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