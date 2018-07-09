В Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов острова Танна, принадлежащего Республике Вануату, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.
Как сообщает Геологическая служба США, эпицентр подземных толчков магнитудой 5,5 находился на расстоянии около 60 километров от города Исангел с населением 1,4 тысячи жителей. Глубина залегания 259 км.
Сообщений об угрозе цунами не распространялось. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Островное государство Вануату расположено в сейсмоактивной зоне Тихого океана, где часто происходят землетрясения, которые могут стать причиной разрушительных цунами.
В марте 2015 года на тихоокеанское государство Вануату обрушился циклон «Пэм», разрушивший инфраструктуру и унесший жизни десятков человек. После урагана в регионе произошла серия землетрясений.
Сообщений об угрозе цунами не распространялось. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Островное государство Вануату расположено в сейсмоактивной зоне Тихого океана, где часто происходят землетрясения, которые могут стать причиной разрушительных цунами.
В марте 2015 года на тихоокеанское государство Вануату обрушился циклон «Пэм», разрушивший инфраструктуру и унесший жизни десятков человек. После урагана в регионе произошла серия землетрясений.
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