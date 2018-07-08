    Сирийские СМИ сообщили об атаке на авиабазу в провинции Хомс

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    Сирийские СМИ сообщили об атаке на авиабазу в провинции Хомс

    Сирийские СМИ сообщили об атаке на авиабазу в провинции Хомс

    В Дамаске заявили об ударе со стороны Израиля по авиабазе «Тифор» в провинции Хомс.

    Как передает агентство SANA, атака на сирийскую авиабазу в провинции Хомс совершена ВВС Израиля.

    По данным сирийского информагентства, в результате атаки нет погибших или раненых. Нанесен лишь материальный ущерб.

    Сообщается, что сирийским системам ПВО удалось сбить несколько ракет, поразить один из израильских самолетов и принудить остальные покинуть сирийское воздушное пространство.

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