Сирийские СМИ сообщили об атаке на авиабазу в провинции Хомс

В Дамаске заявили об ударе со стороны Израиля по авиабазе «Тифор» в провинции Хомс.
Как передает агентство SANA, атака на сирийскую авиабазу в провинции Хомс совершена ВВС Израиля.
По данным сирийского информагентства, в результате атаки нет погибших или раненых. Нанесен лишь материальный ущерб.
Сообщается, что сирийским системам ПВО удалось сбить несколько ракет, поразить один из израильских самолетов и принудить остальные покинуть сирийское воздушное пространство.
По данным сирийского информагентства, в результате атаки нет погибших или раненых. Нанесен лишь материальный ущерб.
Сообщается, что сирийским системам ПВО удалось сбить несколько ракет, поразить один из израильских самолетов и принудить остальные покинуть сирийское воздушное пространство.
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