Росстат: самые богатые россияне зарабатывают в 15 раз больше самых бедных

Доходы самых богатых граждан РФ выше доходов самых бедных граждан примерно в 15 раз, сообщил глава Росстата.
Доходы 10% самых богатых россиян в 2017 году были приблизительно в 15 раз выше, чем доходы 10% самых бедных россиян. Такие данные привел в интервью «Российской газете» глава Росстата Александр Суринов. По его словам, разница держится на таком уровне уже несколько лет.
Александр Суринов, глава Росстата: «Она держится примерно на одном уровне. Это соотношение между средним душевым доходом 10 процентов самых богатых и 10 процентов самых бедных. В 2015 году — 15,7 раза, в 2016-м — 15,5 раза, в 2017 году, по предварительной оценке, — 15,3 раза».
Суринов также отметил, что доля населения с доходами ниже прожиточного минимума также в течение последних трех лет почти не меняется.
Александр Суринов: «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2015 году составила 13,3 процента от общей численности населения страны, в 2016-м осталась на том же уровне (13,3 процента), в 2017 году, по предварительной оценке, — 13,2 процента».
При этом, добавил Суринов, в этом году инфляция оказалась выше именно для богатых граждан, чем для бедных, хотя обычно бывает наоборот.
Александр Суринов: «За первые пять месяцев этого года отличие в темпах роста цен на потребительские товары и услуги для групп населения с различным уровнем доходов было незначительным — 0,2 процента при увеличении цен на товары и услуги в среднем по России на 1,6 процента. И на этот раз больше инфляция оказалась у богатых».
Глава Росстата объяснил, что такой результат связан с динамикой цен на разные услуги, которыми пользуются представители двух групп. Так, россияне с наибольшими доходами чаще покупают туристические путевки, бронируют гостиницы, заказывают обслуживание автомобилей — именно на эти услуги в последние месяцы был самый заметный рост цен.
Александр Суринов, глава Росстата: «Она держится примерно на одном уровне. Это соотношение между средним душевым доходом 10 процентов самых богатых и 10 процентов самых бедных. В 2015 году — 15,7 раза, в 2016-м — 15,5 раза, в 2017 году, по предварительной оценке, — 15,3 раза».
Суринов также отметил, что доля населения с доходами ниже прожиточного минимума также в течение последних трех лет почти не меняется.
Александр Суринов: «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2015 году составила 13,3 процента от общей численности населения страны, в 2016-м осталась на том же уровне (13,3 процента), в 2017 году, по предварительной оценке, — 13,2 процента».
При этом, добавил Суринов, в этом году инфляция оказалась выше именно для богатых граждан, чем для бедных, хотя обычно бывает наоборот.
Александр Суринов: «За первые пять месяцев этого года отличие в темпах роста цен на потребительские товары и услуги для групп населения с различным уровнем доходов было незначительным — 0,2 процента при увеличении цен на товары и услуги в среднем по России на 1,6 процента. И на этот раз больше инфляция оказалась у богатых».
Глава Росстата объяснил, что такой результат связан с динамикой цен на разные услуги, которыми пользуются представители двух групп. Так, россияне с наибольшими доходами чаще покупают туристические путевки, бронируют гостиницы, заказывают обслуживание автомобилей — именно на эти услуги в последние месяцы был самый заметный рост цен.
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