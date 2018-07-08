Скончался писатель Валерий Ганичев

Умер известный писатель, журналист и бывший председатель Союза писателей России Валерий Ганичев.
Об этом сообщается на сайте Союза писателей России. В сообщении отмечается, что писатель ушел из жизни в 84 года. В связи с траурной вестью коллеги Ганичева выразили глубокие соболезнования его родным и близким.
Там также добавили, что о месте и времени похорон будет сообщено дополнительно.
Валерий Ганичев известен своими романами «Адмирал Ушаков», «Росс непобедимый», «Наследники». С 1978-го по 1980 годы был главным редактором газеты «Комсомольская правда». Также занимал пост главного редактора в изданиях «Роман-газета» (1981–2001 гг. ), «Роман-журнал. XXI век» (с 1998 г.). Был председателем правления Союза писателей России (1994–2018 гг. ).
Там также добавили, что о месте и времени похорон будет сообщено дополнительно.
Валерий Ганичев известен своими романами «Адмирал Ушаков», «Росс непобедимый», «Наследники». С 1978-го по 1980 годы был главным редактором газеты «Комсомольская правда». Также занимал пост главного редактора в изданиях «Роман-газета» (1981–2001 гг. ), «Роман-журнал. XXI век» (с 1998 г.). Был председателем правления Союза писателей России (1994–2018 гг. ).
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