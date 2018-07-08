Украинские военные сожгли 120 га пшеницы в ДНР

В результате обстрела со стороны украинских силовиков сельскохозяйственного поля на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожено пожаром 120 гектаров пшеницы.

Как говорится в сообщении МЧС ДНР, пожар на поле начался после попадания туда гранаты.



МЧС ДНР: «Вследствие попадания взрывоопасного предмета 7 июля в Новоазовском районе возле села Набережное произошел пожар, в результате пожара уничтожено 120 гектаров пшеницы на корню».



Ранее в ополчении ДНР заявили, что украинские военные за минувшие сутки четыре раза нарушили так называемое «хлебное перемирие». В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались Старомихайловка, Докучаевск, Саханка. В поселке Зайцево сгорел жилой дом.



В свою очередь, в командовании Операции объединенных сил отмечают, что ополченцы за сутки нарушили режим прекращения огня 13 раз. В сообщении говорится, что противник вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Начиная с 00:01 1 июля 2018 года, согласно достигнутой минской Контактной группой договоренности, действует возобновленное обязательство сторон конфликта по соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня — так называемое «хлебное» перемирие.