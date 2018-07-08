    Заслуженную балерину Мариинки сбили насмерть в центре Петербурга

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    Заслуженную балерину Мариинки сбили насмерть в центре Петербурга

    Заслуженную балерину Мариинки сбили насмерть в центре Петербурга

    Заслуженную балерину Мариинки сбили насмерть в центре Петербурга
  • Фото: mariinsky.ru

    • Старейший педагог Мариинского театра Ольга Искандерова погибла в ДТП в центре Петербурга.

    Жертвой ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге стала заслуженная балерина РСФСР и старейший педагог Мариинского театра Ольга Искандерова. ДТП произошло 18 июня, однако имя погибшей стало известно только сейчас, так как 74-летняя Искандерова жила одна, сообщает «Фонтанка». Театр еще не получил информации о том, в каком морге находится тело балерины.

    Установлена также личность сбившего Искандерову водителя: это 28-летний уроженец Владивостока. Его уже не раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения. В его отношении заведено уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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