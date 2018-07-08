В дагестанском селе пропал трехлетний ребенок

Спасатели и добровольцы в Дагестане разыскивают пропавшего маленького ребенка.
ЧП произошло в селении Шаитли Цунтинского района. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Дагестан, информация об исчезновении трехлетнего ребенка поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ведомства 8 июля в 14:45.
В поисках участвуют сотрудники поисково-спасательной службы Шамильского района и местное население.
В поисках участвуют сотрудники поисково-спасательной службы Шамильского района и местное население.
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