На острове в проливе Ла-Манш появился памятник семье Романовых

Памятник последнему русскому императору Николаю II и его родным открыли на британском острове Уайт. К 100-летию гибели царской семьи там также устроили выставку, на которой представлены личные вещи и фотографии, рассказывающие о родственных связях русских монархов с династией Виндзоров. Экспозицию разместили в поместье Бартон, которое в наши дни часто посещают потомки Романовых.

На острове Уайт памятник Романовым поставили в память об их счастливом семейном отдыхе с детьми. Было лето, в Ла-Манше проходила парусная регата, как сейчас, Николая с семьей, приплывших из России на яхте «Стандарт», встречал кузен, английский король Георг V, и 28 адмиралов. Оркестр играл туш, старшие девочки — Ольга и Татьяна — сбегали без присмотра в город за покупками.



Елена Безбородова, скульптор: «Камень светлый. Я думаю, они здесь были очень счастливы».



На открытие пришел Ростислав Романов, потомок младшего сына Николая I. Он родился в США, вырос в Британии, рисует, не женат, 5 раз в год ездит в Петербург и не говорит по-русски.



Ростислав Романов, официальный представитель рода Романовых в России: «Мы создали ассоциацию Романовых именно для того, чтобы решить, кому из нас взойти на российский трон, если такая возможность настанет. Но мы придерживаемся того принципа, который провозгласила вдовствующая императрица, покидая Россию: это должно быть решением русского народа».



На остров Уайт в проливе Ла-Манш Романовы приезжали и продолжают приезжать потому, что здесь выросла последняя императрица и ее сестра. Элла и Аликс, внучки королевы Виктории, будущие Елизавета Фёдоровна и Александра Фёдоровна, были англичанками по маме, немками по папе, русскими по мужьям. Старшая вышла замуж за великого князя Сергея, младшая — за Николая. Обеих расстреляли в большевики.



Английские родственники побоялись распространения на Англию из России революционной заразы и не предложили Романовым убежища. Виндзоры могли бы приютить их поселить хоть в доме, на территории летней резиденции королевы Виктории, где теперь выставка в их память, один их экспонатов которой — коврик. Дома нет, а коврик в дом есть. Его начала плести царевичу Алексею, да так и не закончила, одна из его сестер.



Как передает корреспондент Лиза Герсон, царской семье не удалось толком отдохнуть за 4 дня, со 2-го по 6 августа 1909 года. Чаепитие следовало за морским парадом, ночной фейрверк в акватории — за встречей с многочисленными английскими родственниками. Эти 4 дня должны были промелькнуть как один. Уезжая, они, конечно, обещали вернуться и побыть подольше, но оказалось, это был их последний визит. Они ушли в море навстречу огромной катастрофе, как через 3 года из порта Саусгемптон, прямо напротив острова Уайт, вышел навстречу своей катастрофе лайнер «Титаник».