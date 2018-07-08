Опрос: половина россиян не знакома с неблагополучными семьями

Половина участников опроса ВЦИОМ заявили, что в их окружении нет неблагополучных семей.
Россияне все реже встречают среди своих знакомых неблагополучные семьи. Около половины (52%) жителей нашей страны не имеют в своем окружении семей, где пренебрегают детьми. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, проведенного перед Днем семьи, любви и верности. Опрос проводился по телефону среди 1600 совершеннолетних россиян.
45% опрошенных сообщили, что знакомы с неблагополучными семьями, а 16% заявили, что таких семей в их окружении большинство. Социологи отмечают, что в 2013 году последний вариант ответа выбрали больше респондентов — 24%.
Кирилл Родин, руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ: «Сегодня традиционные факторы неблагополучия, связанные с домашним насилием, алкоголизацией семей, уходят на второй план, и это естественный процесс, связанный с объективным снижением представленности этих проблем в российском обществе. С другой стороны, на первый план вышли вопросы материального обеспечения семей. Опасность в том, что за ними вновь могут вернуться, казалось бы уже в значительной степени преодоленные, традиционные проблемы».
47% участников опроса назвали главными признаками неблагополучной семьи низкий уровень жизни и нехватку денег на самое необходимое. Самыми распространенными проблемами в семьях остаются невнимание к детям и пьянство: по 16% россиян сообщили, что в их окружении есть семьи с такими проблемами. Эффективными мерами для сокращения количества неблагополучных семей россияне считают борьбу с безработицей (этот вариант выбрали 24% опрошенных) и повышение уровня зарплат, пенсий и в целом уровня жизни людей (11% респондентов).
45% опрошенных сообщили, что знакомы с неблагополучными семьями, а 16% заявили, что таких семей в их окружении большинство. Социологи отмечают, что в 2013 году последний вариант ответа выбрали больше респондентов — 24%.
Кирилл Родин, руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ: «Сегодня традиционные факторы неблагополучия, связанные с домашним насилием, алкоголизацией семей, уходят на второй план, и это естественный процесс, связанный с объективным снижением представленности этих проблем в российском обществе. С другой стороны, на первый план вышли вопросы материального обеспечения семей. Опасность в том, что за ними вновь могут вернуться, казалось бы уже в значительной степени преодоленные, традиционные проблемы».
47% участников опроса назвали главными признаками неблагополучной семьи низкий уровень жизни и нехватку денег на самое необходимое. Самыми распространенными проблемами в семьях остаются невнимание к детям и пьянство: по 16% россиян сообщили, что в их окружении есть семьи с такими проблемами. Эффективными мерами для сокращения количества неблагополучных семей россияне считают борьбу с безработицей (этот вариант выбрали 24% опрошенных) и повышение уровня зарплат, пенсий и в целом уровня жизни людей (11% респондентов).
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