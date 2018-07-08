В День семьи и верности в Симферополе появился памятник Петру и Февронии

Памятник святым Петру и Февронии открыли в Детском парке Симферополя. Церемонию приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается сегодня.
Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от болезни муромского князя Петра, они друг друга полюбили, поженились и умерли в один день — 25 июня (по новому стилю — 8 июля) 1228 года. Тела, положенные в разных местах, оказались в одном гробу. Это сочли чудом. День семьи, любви и верности отмечается в память об этой паре.
Пётр и Феврония считаются покровителями православной семьи. Открытый в Симферополе бронзовый памятник установлен на гранитном постаменте. Супруги изображены стоящими в ладье с голубицей в руках. На постаменте написано «Святые Пётр и Феврония Муромские чудотворцы покровители семьи и супружества».
Открытие монумента состоялась в Детском парке после семейного крестного хода, который провел митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Он поздравил собравшихся с праздником и благословил семейную пару, которая отметила 65-летие супружеской жизни. На церемонии присутствовали представители властей города Мурома. Они доставили в Крым капсулу с муромской землей, которую положили в основание памятника, передает РИА Новости.
Пётр и Феврония считаются покровителями православной семьи. Открытый в Симферополе бронзовый памятник установлен на гранитном постаменте. Супруги изображены стоящими в ладье с голубицей в руках. На постаменте написано «Святые Пётр и Феврония Муромские чудотворцы покровители семьи и супружества».
Открытие монумента состоялась в Детском парке после семейного крестного хода, который провел митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Он поздравил собравшихся с праздником и благословил семейную пару, которая отметила 65-летие супружеской жизни. На церемонии присутствовали представители властей города Мурома. Они доставили в Крым капсулу с муромской землей, которую положили в основание памятника, передает РИА Новости.
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