Арья Старк показала окровавленные кроссовки и объявила об уходе из «Игры престолов»

Мэйси Уильямс опубликовала в Instagram фотографию своих ног в окровавленных белых кроссовках и попрощалась со своей героиней Арьей Старк., актриса: «Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, „Игра престолов“. Какая радость у меня была. Ну, за новые приключения».В июне о завершении своего участия в «Игре престолов» объявила Эмилия Кларк, сыгравшая в сериале Дейенерис Таргариен.Восьмой сезон телесериала покажут в апреле 2019 года.