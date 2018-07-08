Арья Старк показала окровавленные кроссовки и объявила об уходе из «Игры престолов»

Актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая в «Игре престолов»
девочку-мстительницу Арью Старк, объявила о завершении участия в сериале.
Мэйси Уильямс опубликовала в Instagram фотографию своих ног в окровавленных белых кроссовках и попрощалась со своей героиней Арьей Старк.
Мэйси Уильямс, актриса: «Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, „Игра престолов“. Какая радость у меня была. Ну, за новые приключения».
В июне о завершении своего участия в «Игре престолов» объявила Эмилия Кларк, сыгравшая в сериале Дейенерис Таргариен.
Восьмой сезон телесериала покажут в апреле 2019 года.
Мэйси Уильямс, актриса: «Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, „Игра престолов“. Какая радость у меня была. Ну, за новые приключения».
В июне о завершении своего участия в «Игре престолов» объявила Эмилия Кларк, сыгравшая в сериале Дейенерис Таргариен.
Восьмой сезон телесериала покажут в апреле 2019 года.
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