    Арья Старк показала окровавленные кроссовки и объявила об уходе из «Игры престолов»

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    Арья Старк показала окровавленные кроссовки и объявила об уходе из «Игры престолов»

    Арья Старк показала окровавленные кроссовки и объявила об уходе из «Игры престолов»

    Арья Старк показала окровавленные кроссовки и объявила об уходе из «Игры престолов»
  • Фото: Associated Press © 2018, Petros Giannakouris

    • Актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая в «Игре престолов» девочку-мстительницу Арью Старк, объявила о завершении участия в сериале.

    Мэйси Уильямс опубликовала в Instagram фотографию своих ног в окровавленных белых кроссовках и попрощалась со своей героиней Арьей Старк.

    Мэйси Уильямс, актриса: «Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, „Игра престолов“. Какая радость у меня была. Ну, за новые приключения».

    В июне о завершении своего участия в «Игре престолов» объявила Эмилия Кларк, сыгравшая в сериале Дейенерис Таргариен.

    Восьмой сезон телесериала покажут в апреле 2019 года.

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