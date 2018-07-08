    Британские СМИ включили Головина в тройку главных открытий ЧМ

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    • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
    Британские СМИ включили Головина в тройку главных открытий ЧМ

    Британские СМИ включили Головина в тройку главных открытий ЧМ

    Британские СМИ включили Головина в тройку главных открытий ЧМ
  • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

    • Полузащитник сборной России Александр Головин вошел в тройку главных открытий чемпионата мира по футболу по версии британского журнала FourFourTwo.

    По мнению издания, 22-летний Александр Головин сыграл ключевую роль в победе сборной России над командой Испании в матче 1/8 финала. На чемпионате мира полузащитник ЦСКА забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Первые две строчки рейтинга занимают полузащитник сборной Мексики Ирвинг Лосано и японский футболист Такаси Инуи. На четвертом месте — Анте Ребич (Хорватия), на пятом — Хуан Кинтеро (Колумбия). Также в десятку вошли Виктор Классон (Швеция), Чо Хсн У (Южная Корея), Мусса Ваге (Сенегал), Родриго Бентанкур (Уругвай) и Бенжамен Павар (Франция).

    Рейтинг звезд Чемпионата мира — 2018 опубликован на сайте журнала FourFourTwo.

    Накануне сборная России завершила выступление на чемпионате мира, проиграв в ¼ финала команде Хорватии.

    Александр Головин родился в городе Калтан в Кемеровской области в семье шахтера. Футболом начал заниматься с 6 лет. В Кузбассе играл за «Металлург — Запсиб». На турнире в Крымске, на котором футболист выступал за сборную Сибири, его заметили скауты московского ЦСКА и пригласили в клуб. В составе ЦСКА полузащитник Головин играет с октября 2012 года.

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