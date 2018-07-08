В Саратове пляжный сторож нашел в Волге мертвую девочку

Правоохранители Саратова разбираются в обстоятельствах гибели школьницы, тело которой обнаружили в Волге.
Как сообщается на сайте регионального Следственного управления СКР, о страшной находке органы проинформировал сторож городского пляжа. Он нашел мертвого ребенка на территории пляжа, расположенного под автомобильным мостом между городами Саратов и Энгельс.
Из сообщения Следственного управления СКР по Саратовской области: «В утреннее время при обходе следователями завершен осмотр места происшествия, в ходе которого видимые телесные повреждения на теле ребенка не обнаружены».
Местных СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут, что тело девочки, по предварительным данным, находилось в воде не менее суток. Личность погибшей уже установлена. Ею оказалась 11-летняя жительница Саратова. Следствие проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Из сообщения Следственного управления СКР по Саратовской области: «В утреннее время при обходе следователями завершен осмотр места происшествия, в ходе которого видимые телесные повреждения на теле ребенка не обнаружены».
Местных СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут, что тело девочки, по предварительным данным, находилось в воде не менее суток. Личность погибшей уже установлена. Ею оказалась 11-летняя жительница Саратова. Следствие проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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