    В Саратове пляжный сторож нашел в Волге мертвую девочку

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    В Саратове пляжный сторож нашел в Волге мертвую девочку

    В Саратове пляжный сторож нашел в Волге мертвую девочку

    Правоохранители Саратова разбираются в обстоятельствах гибели школьницы, тело которой обнаружили в Волге.

    Как сообщается на сайте регионального Следственного управления СКР, о страшной находке органы проинформировал сторож городского пляжа. Он нашел мертвого ребенка на территории пляжа, расположенного под автомобильным мостом между городами Саратов и Энгельс.

    Из сообщения Следственного управления СКР по Саратовской области: «В утреннее время при обходе следователями завершен осмотр места происшествия, в ходе которого видимые телесные повреждения на теле ребенка не обнаружены».

    Местных СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут, что тело девочки, по предварительным данным, находилось в воде не менее суток. Личность погибшей уже установлена. Ею оказалась 11-летняя жительница Саратова. Следствие проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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