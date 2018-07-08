Волкер разъяснил позицию Трампа по признанию Крыма

Спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер заявил, что американские СМИ неверно истолковали позицию Дональда Трампа. На самом деле, Соединенные Штаты никогда не планировали признавать Крым частью России.
Такое заявление Волкер сделал в интервью немецкому телеканалу OstWest.
Курт Волкер: «Белый дом высказался очень ясно. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию».
Волкер также высказал мнение, что Россия в ответе за «гибридную войну» в Крыму и конфликт в Донбассе. Он добавил, что это настраивает жителей Украины против России.
Напомним, ранее Трамп не исключил, что США могут признать Крым частью России. В частности, американский президент, отвечая на вопрос о признании присоединения полуострова к РФ, сказал «посмотрим». При этом он вновь обвинил в потере Украиной Крыма Барака Обаму.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после проведенного там референдума, на котором 96,77% граждан республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. После воссоединения Крыма с Россией и обострения ситуации на Украине отношения Москвы и Запада ухудшились. Россию обвинили во вмешательстве и ввели против нее санкции.
Между тем в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, а также отмечали, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.
Курт Волкер: «Белый дом высказался очень ясно. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию».
Волкер также высказал мнение, что Россия в ответе за «гибридную войну» в Крыму и конфликт в Донбассе. Он добавил, что это настраивает жителей Украины против России.
Напомним, ранее Трамп не исключил, что США могут признать Крым частью России. В частности, американский президент, отвечая на вопрос о признании присоединения полуострова к РФ, сказал «посмотрим». При этом он вновь обвинил в потере Украиной Крыма Барака Обаму.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после проведенного там референдума, на котором 96,77% граждан республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. После воссоединения Крыма с Россией и обострения ситуации на Украине отношения Москвы и Запада ухудшились. Россию обвинили во вмешательстве и ввели против нее санкции.
Между тем в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, а также отмечали, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.
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