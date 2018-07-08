    Неизвестный расстрелял двоих мужчин на набережной в Москве

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    Неизвестный расстрелял двоих мужчин на набережной в Москве

    Неизвестный расстрелял двоих мужчин на набережной в Москве

    Московская полиция разыскивает мужчину, который открыл стрельбу по людям на Нагатинской набережной.

    Инцидент произошел около полуночи недалеко от автозаправки. Неизвестный, вооруженный травматическим пистолетом, вышел из кустов и открыл огонь по сидящим на набережной людям.

    По предварительным данным, один человек в результате стрельбы погиб на месте. Другой был ранен в плечо и смог самостоятельно вызвать скорую и полицию, передает «Пятый канал».

    Сейчас ведется розыск подозреваемого.

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