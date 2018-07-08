    На Москву надвигается дождь с грозой и порывистым ветром

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Руслан Кривобок
    На Москву надвигается дождь с грозой и порывистым ветром

    На Москву надвигается дождь с грозой и порывистым ветром

    На Москву надвигается дождь с грозой и порывистым ветром
  • Фото: РИА Новости © 2018, Руслан Кривобок

    • Столичное управление МЧС предупредило жителей Москвы об ухудшении погоды.

    Как сообщается на сайте ведомства, 8 июля с 7:00 до 21:00 местами в Москве ожидается сильный дождь с грозой, при которой порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.

    Синоптики обещают днем в столице плюс 21–23 градуса, в Подмосковье — до 24 тепла. В ночь на понедельник в мегаполисе похолодает до 13–15 градусов выше нуля, местами также пройдут небольшие дожди. Спасатели призывают горожан стороной обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, в также не прятаться от ливня под деревьями.

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