На Москву надвигается дождь с грозой и порывистым ветром

Столичное управление МЧС предупредило жителей Москвы об ухудшении погоды.
Как сообщается на сайте ведомства, 8 июля с 7:00 до 21:00 местами в Москве ожидается сильный дождь с грозой, при которой порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.
Синоптики обещают днем в столице плюс 21–23 градуса, в Подмосковье — до 24 тепла. В ночь на понедельник в мегаполисе похолодает до 13–15 градусов выше нуля, местами также пройдут небольшие дожди. Спасатели призывают горожан стороной обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, в также не прятаться от ливня под деревьями.
Синоптики обещают днем в столице плюс 21–23 градуса, в Подмосковье — до 24 тепла. В ночь на понедельник в мегаполисе похолодает до 13–15 градусов выше нуля, местами также пройдут небольшие дожди. Спасатели призывают горожан стороной обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, в также не прятаться от ливня под деревьями.
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