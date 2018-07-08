    Четырехлетнему Арслану из Ижевска нужны деньги на пересадку костного мозга. SOS, благотворительность, болезни, дети и подростки, здоровье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧетырехлетнему Арслану из Ижевска нужны деньги на пересадку костного мозга

    Четырехлетнему Арслану из Ижевска нужны деньги на пересадку костного мозга

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    Четырехлетнему Арслану из Ижевска нужны деньги на пересадку костного мозга

    Четырехлетнему Арслану из Ижевска нужны деньги на пересадку костного мозга

    Четырехлетнему Арслану из Ижевска нужны деньги на пересадку костного мозга

      Срочная помощь нужна четырехлетнему Арслану Шакирову из Ижевска. Жизнерадостный мальчик борется со смертельно опасным генетическим заболеванием — остеопетрозом. Без трансплантации костного мозга не справиться. От спасительной операции отделяют 16 миллионов рублей. Отец Арслана готов браться за любую работу, но таких денег семье все равно не собрать.

      Рустам и Светлана поженились 5 лет назад, будучи уже зрелыми людьми. Это союз по большой любви, такой, говорит, Светлана, которая оказалась сильнее бесплодия. Врачи говорили, что ей не поможет даже ЭКО, а она забеременела и сама родила 26 декабря, под Новый год. Арслан был самым долгожданным подарком, но уже через несколько дней ребенка положили в больницу с судорогами, а через два месяца обнаружили у него атрофию зрительного нерва.

      Светлана Шакирова, мать Арслана: «На тот момент, это был приговор. Слепой ребенок! Что может быть страшнее в жизни».

      О том, что солнце желтое, похожее на одуванчик, Арслан знает со слов мамы. В первые месяцы после рождения он еще различал свет и темноту, теперь слепота полная. Но это, как оказалось, только симптом. В год мальчик подвернул ногу. Когда сделали рентген, сразу стало понятно, что кости выглядят как-то странно. Вот только почему так, врачи долго не могли понять. По всем признакам у ребенка был остеопетроз, который еще называют мраморной болезнью, только ген спрятался так глубоко, что не докопаться даже при самых продвинутых исследованиях.

      При мраморной болезни костная ткань разрастается, сдавливая нервы и кровеносные сосуды. Постепенно уходят зрение, слух, нарушается деятельность мозга. Кости при этом становятся хрупкими, любое неловкое движение может закончиться переломом. Жить долго с таким нельзя, прогноз разный, кто-то говорит о 10 годах, кто-то — о 5–7.

      Арслану сейчас 4,5 года. Его единственная надежда — пересадка костного мозга. Российские врачи отказали, так как случай слишком тяжелый. Израильские доктора взялись, поскольку уже неоднократно имели дело в такими сложными пациентами.

      Полина Степенски, детский онкогематолог клиники Хадасса: «Ему показана трансплантация, нужно сделать типирование и искать донора. Чтобы, во-первых, спасти жизнь, потому что это смертный приговор. Во-вторых, надо попытаться спасти слух, и то, что, может быть, осталось от зрения».

      На это нужно больше 16 миллионов рублей. Таких денег у семьи Арслана нет. Рустам — разнорабочий на автостоянке, Светлана ухаживает за сыном. Без ее заботы и настойчивости Арслан вряд ли бы смог сейчас читать наизусть стихи и петь песни, быть таким дружелюбным и открытым. Чтобы помочь мальчику, отправьте СМС на номер 9112 сумму пожертвования. Например: 300.

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