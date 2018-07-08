Андрей Мягков отмечает 80-летие

Сегодня круглую дату отмечает один из самых любимых российских актеров. Андрею Мягкову исполняется 80 лет. Про него говорят, что это настоящий мастер импровизации и перевоплощения, которому подвластно буквально все, начиная от трагических ролей классического репертуара на сцене родного ему МХТ и заканчивая комедийными героями в фильмах Рязанова и Гайдая.

Андрей Мягков живет затворником, редко появляется на людях, не любит давать интервью и особенно говорить об одной роли.



Андрей Мягков, актер, народный артист РСФСР: «Мешала жить узнаваемость. Очень мешала. Сейчас, когда я с годами перестал быть похож на Женю Лукашина, легче».



И пусть сейчас ежегодный показ «Иронии судьбы» Андрей Мягков называет насилием над зрителями, он не может не признать, что именно этот образ слабого на алкоголь врача, перепутавшего города и квартиры, стал для него поистине звездным. Когда-то на западе Москвы хирург Женя Лукашин стучал ботинками, ошалев от холода. В доме на проспекте Вернадского в Москве снимались ленинградские сцены фильма, а через несколько дворов от него — московские. Вопреки сценарию, Женя и Надя жили не в типовых советских домах, что якобы привело к путанице, а в экспериментальных. И таких на весь Советский Союз всего три. Все расположены по соседству.



В фильме герой Мягкова попадает из Москвы в Ленинград, а в жизни у актера было ровно наоборот. Родился он в Северной столице, по настоянию отца отучился в химико-технологическом, даже недолго трудился в Институте пластических масс, но, устав химичить в лаборатории, поступил в Школу-студию МХАТ, где принялся творить химию на сцене, да настолько блестяще, что его коллеги вспоминают: порой было сложно отличить, играет он сейчас или серьезен.



Светлана Немоляева, актриса, народная артистка РСФСР: «Он обладает таким качеством импровизации, таким умением существовать абсолютно естественно в таких сложных ситуациях, как в образе пьяного человека, человека неадекватного, существовать абсолютно естественно, не наигранно».



На его счету уже более 50 кинокартин, хотя зрители, конечно, в первую очередь, вспоминают «Иронию», «Служебный роман», «Гараж», «Братьев Карамазовых». По жизни, говорят его друзья, Андрей Мягков — максималист во всем. Он даже преподавать бросил, когда не смог распределить по театрам своих выпускников.



Игорь Золотовицкий, заслуженный артист РФ, ректор Школы-студии МХАТ: «Он так оскорбился на эту ситуацию. Он говорит: значит, я что, зря 4 года вкладывал в них? Он считал, что они талантливые, а раз они не нужны, значит, он плохой педагог, раз его ученики не нужны».



В последнем спектакле с участие Мягкова «Белый кролик» на одной сцене с ним играла любимая жена, актриса Анастасия Вознесенская. Они поженились еще студентами, вместе играли в театре. В кино она была менее востребована, чем муж, но Мягков каждый раз, получая новый сценарий, старался найти роль и для нее.



Евгений Каменькович, театральный режиссер: «Я даже не знаю, видел ли я в жизни такое отношение друг к другу. Например, если она заболевала, то он тоже не приходил на репетицию. Это было крайне редко, крайне редко, но пара таких случаев была. И на мой вопрос по телефону „вы же почему не можете прийти“ ответом было молчание».



Как выяснила корреспондент Екатерина Гусельникова, Мягков отказывается сниматься в современных фильмах, говорит, что в них нет души. Исключение — продолжение «Иронии судьбы». Актер даже был инициатором съемок, хотя от его идей в картине не осталось и следа. Впрочем, именно там, за образом постаревшего Лукашина, вдруг появляется сам Андрей Мягков с его максимализмом в отношении к работе, любви и жизни.