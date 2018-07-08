СБУ спасла Украину от техногенной катастрофы

Служба безопасности Украины выявила на Южно-Украинской атомной электростанции (ЮУАЭС), расположенной в Николаевской области, контрафактное оборудование, использование которого могло привести к техногенной катастрофе.

По информации СБУ, на станции был установлен силовой кабель электропитания, применение которого не предусмотрено нормами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности.



Из сообщения Службы безопасности Украины: «СБУ в рамках реализации комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере атомной энергетики заблокировала использование некачественного оборудования на предприятии ЮУАЭС».



Как передает ведомство, должностные лица станции «создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера». По данным следствия, чиновники «сознательно приобретали контрафактное электрооборудование для важных для безопасности функционирования АЭС систем».



Совместное расследование проводят сотрудники СБУ и национальной полиции. Они намерены привлечь причастных к уголовной ответственности. Ежегодно Южно-Украинская атомная электростанция производит более 17 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Это 10% от общей вырабатываемой в стране электроэнергии.