Два боевых корабля ВМС США вошли в Чёрное море

Флагманский корабль
6-го флота ВМС США USS Mount Whitney вошел в Чёрное море и направляется в Одессу, где примет участие в американо-украинских военно-морских учениях Sea Breeze 2018. Об этом сообщило командование 6-го флота.
Командование 6-го флота: «Корабль Mount Whitney вошел в Черное море 7 июля для проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной морской стабильности, а также улучшения подготовки военно-морских сил союзников и партнеров НАТО. В рамках этой миссии корабль примет участие в учениях Sea Breeze 2018».
Кроме того, 6 июля в Чёрное море вошел ракетный эсминец USS Porter, который тоже должен принять участие в учениях, передает ТАСС.
В заявлении указано, что «в ходе учений будут отрабатываться различные задачи, в том числе пресечение незаконной деятельности на море, противодействие в воздухе и под водой, десантные, а также поисково-спасательные операции».
Учения Sea Breeze проводятся с 1997 года, согласно «Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений» между Украиной и США. В этом году они пройдут с 9 по 21 июля.
Кроме того, 6 июля в Чёрное море вошел ракетный эсминец USS Porter, который тоже должен принять участие в учениях, передает ТАСС.
В заявлении указано, что «в ходе учений будут отрабатываться различные задачи, в том числе пресечение незаконной деятельности на море, противодействие в воздухе и под водой, десантные, а также поисково-спасательные операции».
Учения Sea Breeze проводятся с 1997 года, согласно «Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений» между Украиной и США. В этом году они пройдут с 9 по 21 июля.
Комментарии