Экс-игрока НБА обнаружили мертвым в Лос-Анджелесе

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обнаружен мертвым в своем доме в
Лос-Анджелесе (штат Калифорния) после перестрелки с полицией.
Как передает ТАСС со ссылкой на источники местных СМИ, в пятницу в полицию поступил звонок от матери баскетболиста, который якобы странно себя вел. Его имени в материале не приводится. Полицейское управление Лос-Анджелеса подтвердило на своей странице в Twitter информацию об инциденте, однако пока также не называет имя погибшего.
По сведениям правоохранительных органов, после того, как на место происшествия прибыл наряд полиции, произошла перестрелка.
Из сообщения полиции: «Подозреваемый, находившийся в доме, произвел выстрел, и полицейские открыли ответный огонь».
Впоследствии на место происшествия прибыли сотрудники спецназа. Им удалось проникнуть в здание, где они обнаружили мертвого мужчину. Пострадавших среди сотрудников правопорядка нет.
По неподтвержденной информации СМИ, речь идет о 27-летнем американском баскетболисте Тайлере Ханикатте, игравшем за подмосковный клуб «Химки». Официального подтверждения данных сведений пока нет.
По сведениям правоохранительных органов, после того, как на место происшествия прибыл наряд полиции, произошла перестрелка.
Из сообщения полиции: «Подозреваемый, находившийся в доме, произвел выстрел, и полицейские открыли ответный огонь».
Впоследствии на место происшествия прибыли сотрудники спецназа. Им удалось проникнуть в здание, где они обнаружили мертвого мужчину. Пострадавших среди сотрудников правопорядка нет.
По неподтвержденной информации СМИ, речь идет о 27-летнем американском баскетболисте Тайлере Ханикатте, игравшем за подмосковный клуб «Химки». Официального подтверждения данных сведений пока нет.
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