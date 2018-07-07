    Экс-игрока НБА обнаружили мертвым в Лос-Анджелесе

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    • Фото: Reuters © 2018, Scott Audette
    <nobr>Экс-игрока</nobr> НБА обнаружили мертвым в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr>

    Экс-игрока НБА обнаружили мертвым в Лос-Анджелесе

    <nobr>Экс-игрока</nobr> НБА обнаружили мертвым в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr>
  • Фото: Reuters © 2018, Scott Audette

    • Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обнаружен мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) после перестрелки с полицией.

    Как передает ТАСС со ссылкой на источники местных СМИ, в пятницу в полицию поступил звонок от матери баскетболиста, который якобы странно себя вел. Его имени в материале не приводится. Полицейское управление Лос-Анджелеса подтвердило на своей странице в Twitter информацию об инциденте, однако пока также не называет имя погибшего.

    По сведениям правоохранительных органов, после того, как на место происшествия прибыл наряд полиции, произошла перестрелка.

    Из сообщения полиции: «Подозреваемый, находившийся в доме, произвел выстрел, и полицейские открыли ответный огонь».

    Впоследствии на место происшествия прибыли сотрудники спецназа. Им удалось проникнуть в здание, где они обнаружили мертвого мужчину. Пострадавших среди сотрудников правопорядка нет.

    По неподтвержденной информации СМИ, речь идет о 27-летнем американском баскетболисте Тайлере Ханикатте, игравшем за подмосковный клуб «Химки». Официального подтверждения данных сведений пока нет.

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