    В нижегородской фан-зоне оборудовали сектор для свадеб. браки и разводы, Нижний Новгород, семья, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ нижегородской фан-зоне оборудовали сектор для свадеб

    В нижегородской фан-зоне оборудовали сектор для свадеб

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    В нижегородской фан-зоне оборудовали сектор для свадеб

    В нижегородской <nobr>фан-зоне</nobr> оборудовали сектор для свадеб

      В дни чемпионата мира в России любовь неотделима от любви к футболу. В Нижнем Новгороде многие пары решили заключить брак прямо в фан-зоне FIFA. На ее территории создали специальные свадебные зоны.

      Правда, по задумке, все церемонии там проходят не по-настоящему, поэтому поучаствовать в них могут все желающие — даже те, кто уже состоит в браке.

      Чтобы регистрация вступила в силу, молодоженам все-таки придется посетить загс и уже там узаконить свои отношения.

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