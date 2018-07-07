В нижегородской фан-зоне оборудовали сектор для свадеб

В дни чемпионата мира в России любовь неотделима от любви к футболу. В Нижнем Новгороде многие пары решили заключить брак прямо в фан-зоне FIFA. На ее территории создали специальные свадебные зоны.

Правда, по задумке, все церемонии там проходят не по-настоящему, поэтому поучаствовать в них могут все желающие — даже те, кто уже состоит в браке.



Чтобы регистрация вступила в силу, молодоженам все-таки придется посетить загс и уже там узаконить свои отношения.