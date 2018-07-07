В Брюсселе проходит акция против НАТО и Трампа

На севере бельгийской столицы началась массовая акция, приуроченная к запланированному на следующей неделе саммиту НАТО.
Как сообщает РИА Новости, акция проходит под лозунгами «Трамп не приветствуется», «Сделаем мир снова великим», «Стоп НАТО — стоп война».
Несколько сотен активистов собрались у Северного вокзала, который охраняется усиленными нарядами полиции. После нескольких эмоциональных выступлений со сцены колонна, скандируя «Трамп вон!», двинулась по заранее организованному полицией маршруту.
Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11–12 июля. В нем примут участие высокопоставленные делегации 29 стран — участниц альянса, а также государств-партнеров.
Несколько сотен активистов собрались у Северного вокзала, который охраняется усиленными нарядами полиции. После нескольких эмоциональных выступлений со сцены колонна, скандируя «Трамп вон!», двинулась по заранее организованному полицией маршруту.
Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11–12 июля. В нем примут участие высокопоставленные делегации 29 стран — участниц альянса, а также государств-партнеров.
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