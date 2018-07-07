Девушка упала лицом в костер на празднике Ивана Купалы в Витебске: видео

В Витебске девушка пострадала в купальскую ночь. Она прыгала через костер и упала прямо в огонь. Видео ЧП было опубликовано в Сети.
Как видно на кадрах, сначала после прыжка через костер на землю падает один человек. Следом за ним навстречу друг другу прыгают молодой человек и девушка. По всей видимости, они зацепились друг за друга, из-за чего девушка упала прямо в пламя.
Судя по видео, пострадавшую девушку быстро вытащили из костра, и начали тушить тлевшую одежду. Другие подробности инцидента не приводятся. В МЧС местному сайту «ННВ» сообщили, что пока от скорой не поступало информации о подобном происшествии.
Судя по видео, пострадавшую девушку быстро вытащили из костра, и начали тушить тлевшую одежду. Другие подробности инцидента не приводятся. В МЧС местному сайту «ННВ» сообщили, что пока от скорой не поступало информации о подобном происшествии.
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