    Девушка упала лицом в костер на празднике Ивана Купалы в Витебске: видео. Белоруссия, несчастные случаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДевушка упала лицом в костер на празднике Ивана Купалы в Витебске: видео

    Девушка упала лицом в костер на празднике Ивана Купалы в Витебске: видео

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    Девушка упала лицом в костер на празднике Ивана Купалы в Витебске: видео

    Девушка упала лицом в костер на празднике Ивана Купалы в Витебске: видео

      В Витебске девушка пострадала в купальскую ночь. Она прыгала через костер и упала прямо в огонь. Видео ЧП было опубликовано в Сети.

      Как видно на кадрах, сначала после прыжка через костер на землю падает один человек. Следом за ним навстречу друг другу прыгают молодой человек и девушка. По всей видимости, они зацепились друг за друга, из-за чего девушка упала прямо в пламя.

      Судя по видео, пострадавшую девушку быстро вытащили из костра, и начали тушить тлевшую одежду. Другие подробности инцидента не приводятся. В МЧС местному сайту «ННВ» сообщили, что пока от скорой не поступало информации о подобном происшествии.

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