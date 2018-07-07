Эмир Катара намерен посетить финал ЧМ и встретиться с Путиным

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани собирается посетить финал чемпионата мира по футболу, который пройдет 15 июля в Москве, и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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Визит эмира Катара в Россию запланирован, сообщил посол этой страны Фахад Мухаммед аль-Аттыйя на церемонии открытия Дома Катара в Москве.



Фахад Мухаммед аль-Аттыйя: «Он посетит финальный матч чемпионата, также рассчитывает на встречу с президентом России».



Павильон «Мажлис Катар», посвященный чемпионату мира по футболу 2022 года, открылся в парке Горького. Там представлены макеты строящихся стадионов, а также история развития спорта и олимпийского движения Катара.



На церемонии открытия глава оргкомитета «Катар-2022» Хасан аль-Тавади пожелал удачи сборной России в четвертьфинальном матче против команды Хорватии.



Хасан аль-Тавади: «От всего сердца хотелось бы пожелать удачи сборной России в сегодняшнем матче против хорватов. Давай, Россия! У вас прекрасный чемпионат мира, и ждем вас в гости через четыре года».



Матч Россия — Хорватия начнется в Сочи в 21:00. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию встречи.