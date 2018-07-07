Сборную Швеции в день матча с Англией разбудила пожарная тревога

Футболистам и тренерскому штабу сборной Швеции пришлось эвакуироваться из самарской гостиницы
из-за пожарной тревоги.
Инцидент произошел около 8:30 утра, когда большая часть футболистов и тренеров еще спала. Команде пришлось покинуть отель, однако на улице она провела менее минуты. Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон сообщил ТАСС, что «ничего страшного не произошло».
Карл-Эрик Нильссон: «Это были небольшие технические проблемы, мы практически сразу же вернулись в отель. Ничего страшного не произошло, мы находились на улице примерно 45 секунд, после чего немедленно смогли вернуться в гостиницу».
В Самаре сборная Швеции поспорит за путевку в полуфинал чемпионата мира с командой Англии. Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Еще одно место в полуфинале в Сочи разыграют между собой сборные России и Хорватии. Начало встречи — в 21:00 мск. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию.
Карл-Эрик Нильссон: «Это были небольшие технические проблемы, мы практически сразу же вернулись в отель. Ничего страшного не произошло, мы находились на улице примерно 45 секунд, после чего немедленно смогли вернуться в гостиницу».
В Самаре сборная Швеции поспорит за путевку в полуфинал чемпионата мира с командой Англии. Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Еще одно место в полуфинале в Сочи разыграют между собой сборные России и Хорватии. Начало встречи — в 21:00 мск. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию.
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