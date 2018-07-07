    Сборную Швеции в день матча с Англией разбудила пожарная тревога

    1 комментарий

    Сборную Швеции в день матча с Англией разбудила пожарная тревога

    Сборную Швеции в день матча с Англией разбудила пожарная тревога

    Футболистам и тренерскому штабу сборной Швеции пришлось эвакуироваться из самарской гостиницы из-за пожарной тревоги.

    Инцидент произошел около 8:30 утра, когда большая часть футболистов и тренеров еще спала. Команде пришлось покинуть отель, однако на улице она провела менее минуты. Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон сообщил ТАСС, что «ничего страшного не произошло».

    Карл-Эрик Нильссон: «Это были небольшие технические проблемы, мы практически сразу же вернулись в отель. Ничего страшного не произошло, мы находились на улице примерно 45 секунд, после чего немедленно смогли вернуться в гостиницу».

    В Самаре сборная Швеции поспорит за путевку в полуфинал чемпионата мира с командой Англии. Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Еще одно место в полуфинале в Сочи разыграют между собой сборные России и Хорватии. Начало встречи — в 21:00 мск. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru