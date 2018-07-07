    В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

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    В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

    В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

    Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за ветра и грозы, сообщает Гидрометцентр России.

    В субботу в Москве и области ожидается 20–22 градуса тепла и ветер с порывами до 10 м/с. Днем пройдет небольшой дождь.

    В воскресенье в столичном регионе возможны гроза, дождь, а порывы ветра усилятся до 12–17 м/с. Температура воздуха ожидается на уровне 21–23 градусов.

    Согласно прогнозу, в субботу в Москве может выпасть до 4 мм, в воскресенье — до 14 мм осадков.

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