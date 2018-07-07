В ходе первого забега с быками на фестивале в Испании пострадали пять человек

По меньшей мере пять человек были доставлены в больницу в субботу после участия в первом в текущем году забеге с быками в рамках фестиваля
Сан-Фермин в испанской Памплоне (автономная область Наварра).
Как передает ТАСС, четыре человека получили ушибы и лишь один пострадал в результате удара рогами. Среди доставленных в больницу — гражданин Канады. Забег традиционно стартовал ровно в 08:00 по местному времени (09:00 мск) и длился чуть менее трех минут.
Фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина начался в Памплоне в пятницу и продлится до 14 июля. В ходе праздничных мероприятий пройдут сотни шествий, концертов и детских праздников. Но гвоздем гуляний считаются именно забеги с быками (энсьерро).
Энсьерро является самым долгожданным событием лета в городе. Именно в эти дни туда съезжаются туристы со всех концов света, чтобы посмотреть на интригующее и опасное соревнование, в ходе которого сотни людей, преследуемых выпущенными из загона разъяренными быками, бегут по узкой улице.
Участниками энсьерро могут стать как местные жители, так и сами туристы. Зачастую некоторые участники, убегая от разъяренных быков, специально держат минимальную дистанцию с животными, чтобы придать происходящему больше остроты и заставить зрителей поволноваться. Те же, кто не решился поучаствовать в энсьерро, могут понаблюдать за зрелищем из безопасного места.
Фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина начался в Памплоне в пятницу и продлится до 14 июля. В ходе праздничных мероприятий пройдут сотни шествий, концертов и детских праздников. Но гвоздем гуляний считаются именно забеги с быками (энсьерро).
Энсьерро является самым долгожданным событием лета в городе. Именно в эти дни туда съезжаются туристы со всех концов света, чтобы посмотреть на интригующее и опасное соревнование, в ходе которого сотни людей, преследуемых выпущенными из загона разъяренными быками, бегут по узкой улице.
Участниками энсьерро могут стать как местные жители, так и сами туристы. Зачастую некоторые участники, убегая от разъяренных быков, специально держат минимальную дистанцию с животными, чтобы придать происходящему больше остроты и заставить зрителей поволноваться. Те же, кто не решился поучаствовать в энсьерро, могут понаблюдать за зрелищем из безопасного места.
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