    Самому юному горнолыжнику России нужны средства на реабилитацию после страшных ожогов. SOS, благотворительность, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСамому юному горнолыжнику России нужны средства на реабилитацию после страшных ожогов

    Самому юному горнолыжнику России нужны средства на реабилитацию после страшных ожогов

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    Самому юному горнолыжнику России нужны средства на реабилитацию после страшных ожогов

    Самому юному горнолыжнику России нужны средства на реабилитацию после страшных ожогов

    Самому юному горнолыжнику России нужны средства на реабилитацию после страшных ожогов

      Самый юный горнолыжник России, ученик школы Олимпийского резерва — двухлетний Артём — с нетерпением ждет зимы. Мальчик и его родители надеются, что к тому времени, как выпадет снег, все обязательно наладится. Еще два месяца назад ребенка было трудно узнать — сильнейшие ожоги всего тела в результате несчастного случая, кисти рук пришлось собирать заново. Теперь мальчику нужен серьезный курс реабилитации, на которую в семье нет денег.

      Еще два месяца назад Тёма со страшнейшими ожогами лежал в реанимации. В мае в туристическом лагере в Абхазии он руками упал в раскаленные угли, а сверху на него вылился котелок с кипятком. Мальчик получил ожоги 1-й, 2-й и 3-й степени. Пострадали лицо, шея, спина, живот, руки, ноги — медики перебинтовали маленького пациента почти полностью. Артёма самолетом доставили в Москву, где столичные врачи срочно провели две операции по пересадке кожи. Свой день рождения ребенок встречал в больничной палате.

      Артём терпеливо перенес все операции. Ожоги благодаря врачам быстро зажили. Сейчас на теле остались только рубцы, но как раз они и представляют опасность. Так называемые келоидные рубцы со временем увеличиваются, сдавливают нервные окончания, вызывают болевые ощущения и часто разрастаются на здоровую ткань. В случае Артёма, если этот процесс не остановить, то его кисти в какой-то момент просто перестанут развиваться.

      Все, что сейчас можно сделать, — постоянно обрабатывать поврежденную кожу специальной мазью, чтобы хоть немного замедлить рост рубцов. Но способов полностью от них избавиться в российской детской медицине пока нет. Зато с этой проблемой могут справиться медики в Германии. Один из ожоговых центров готов принять Артёма на лечение и реабилитацию, которые будут очень долгими, сложными и дорогостоящими. В короткие сроки семье необходимо найти около 4 миллионов рублей. И они верят, что все получится и Тёма будет здоровым. Ведь сила духа у него есть: в полтора года мальчик стал самым маленьким из учеников школы олимпийского резерва по горнолыжному спуску и незадолго до трагедии одержал первую победу в своей жизни — уверенно встал на лыжи.

      Чтобы помочь Артёму, отправьте СМС на номер 3434 со словом «помогаю» и суммой пожертвования. Например: помогаю 300.

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