Самому юному горнолыжнику России нужны средства на реабилитацию после страшных ожогов

Самый юный горнолыжник России, ученик школы Олимпийского резерва — двухлетний Артём — с нетерпением ждет зимы. Мальчик и его родители надеются, что к тому времени, как выпадет снег, все обязательно наладится. Еще два месяца назад ребенка было трудно узнать — сильнейшие ожоги всего тела в результате несчастного случая, кисти рук пришлось собирать заново. Теперь мальчику нужен серьезный курс реабилитации, на которую в семье нет денег.

Еще два месяца назад Тёма со страшнейшими ожогами лежал в реанимации. В мае в туристическом лагере в Абхазии он руками упал в раскаленные угли, а сверху на него вылился котелок с кипятком. Мальчик получил ожоги 1-й, 2-й и 3-й степени. Пострадали лицо, шея, спина, живот, руки, ноги — медики перебинтовали маленького пациента почти полностью. Артёма самолетом доставили в Москву, где столичные врачи срочно провели две операции по пересадке кожи. Свой день рождения ребенок встречал в больничной палате.



Артём терпеливо перенес все операции. Ожоги благодаря врачам быстро зажили. Сейчас на теле остались только рубцы, но как раз они и представляют опасность. Так называемые келоидные рубцы со временем увеличиваются, сдавливают нервные окончания, вызывают болевые ощущения и часто разрастаются на здоровую ткань. В случае Артёма, если этот процесс не остановить, то его кисти в какой-то момент просто перестанут развиваться.



Все, что сейчас можно сделать, — постоянно обрабатывать поврежденную кожу специальной мазью, чтобы хоть немного замедлить рост рубцов. Но способов полностью от них избавиться в российской детской медицине пока нет. Зато с этой проблемой могут справиться медики в Германии. Один из ожоговых центров готов принять Артёма на лечение и реабилитацию, которые будут очень долгими, сложными и дорогостоящими. В короткие сроки семье необходимо найти около 4 миллионов рублей. И они верят, что все получится и Тёма будет здоровым. Ведь сила духа у него есть: в полтора года мальчик стал самым маленьким из учеников школы олимпийского резерва по горнолыжному спуску и незадолго до трагедии одержал первую победу в своей жизни — уверенно встал на лыжи.



Чтобы помочь Артёму, отправьте СМС на номер 3434 со словом «помогаю» и суммой пожертвования. Например: помогаю 300.

