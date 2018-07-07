    Восемь человек стали жертвами непогоды в Японии

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    Восемь человек стали жертвами непогоды в Японии

    Восемь человек стали жертвами непогоды в Японии

    Ливни обрушились на центр и юго-запад Японии. Непогода уже привела к гибели восьми человек.

    Рабочий в префектуре Хёго погиб, прочищая водостоки от мусора. Двое его коллег были доставлены в больницу с переломами. В префектуре Хиросима двое погибли под обломками дома, разрушенного оползнем. Тела нескольких человек в префектурах Осака, Киото и Сига были обнаружены возле водоемов.

    Еще более 50 граждан страны числятся пропавшими без вести, передает телекомпания NHK.

    В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги. Порядка трех миллионов человек получили рекомендации к эвакуации в связи с непогодой, сообщает агентство Kyodo.

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