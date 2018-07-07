    Ибрагимович предложил Бекхэму пари на исход матча Швеция — Англия

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    Ибрагимович предложил Бекхэму пари на исход матча Швеция — Англия

    Ибрагимович предложил Бекхэму пари на исход матча Швеция — Англия

    Шведский футболист Златан Ибрагимович заключил пари с экс-капитаном сборной Англии Дэвидом Бекхэмом на исход матча ¼ финала чемпионата мира по футболу в России.

    В своем Instagram Ибрагимович написал, что если англичанам удастся обыграть команду Швеции, он угостит Бекхэма ужином в любом ресторане.

    Златан Ибрагимович, футболист: «Эй, Дэвид, если англичане пройдут дальше, то я оплачу тебе ужин в любом ресторане. А если сборная Швеции одержит победу, то ты купишь мне все, что я захочу в магазине IKEA».



    Бекхэм не стал уклоняться от пари.

    Дэвид Бекхэм, футболист: «Если подопечные Янне Андерссона одержат победу, то я лично отвезу тебя в IKEA, где ты сможешь купить все что угодно для своего нового дома в Лос-Анджелесе. В случае победы сборной Англии мы с тобой отведаем фиш-энд-чипс на ближайшем домашнем матче национальной команды на стадионе „Уэмбли“».

    Матч ¼ финала чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Англии состоится 7 июля в Самаре.

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