В своем Instagram Ибрагимович написал, что если англичанам удастся обыграть команду Швеции, он угостит Бекхэма ужином в любом ресторане., футболист: «Эй, Дэвид, если англичане пройдут дальше, то я оплачу тебе ужин в любом ресторане. А если сборная Швеции одержит победу, то ты купишь мне все, что я захочу в магазине IKEA».Бекхэм не стал уклоняться от пари., футболист: «Если подопечные Янне Андерссона одержат победу, то я лично отвезу тебя в IKEA, где ты сможешь купить все что угодно для своего нового дома в Лос-Анджелесе. В случае победы сборной Англии мы с тобой отведаем фиш-энд-чипс на ближайшем домашнем матче национальной команды на стадионе „Уэмбли“».Матч ¼ финала чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Англии состоится 7 июля в Самаре.