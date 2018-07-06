Самолет польского премьера сломался при взлете

Авиалайнер, на борту которого находился
премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сломался при попытке вылета из аэропорта чешского города Карловы Вары.
Как сообщает телеканал Polsat, во время нахождения правительственного самолета на взлетной полосе пилоты были вынуждены прибегнуть к экстренному торможению.
В результате инцидента никто не пострадал. Воздушному судну предстоит пройти дополнительный технический осмотр.
Матеуш Моравецкий в Карловых Варах встречался с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
В результате инцидента никто не пострадал. Воздушному судну предстоит пройти дополнительный технический осмотр.
Матеуш Моравецкий в Карловых Варах встречался с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
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