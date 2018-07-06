    Бразильский болельщик оказался «миллионером» петербургской фан-зоны. Санкт-Петербург, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБразильский болельщик оказался «миллионером» петербургской фан-зоны

    Бразильский болельщик оказался «миллионером» петербургской фан-зоны

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    Бразильский болельщик оказался «миллионером» петербургской <nobr>фан-зоны</nobr>

    Бразильский болельщик оказался «миллионером» петербургской фан-зоны

    Бразильский болельщик оказался «миллионером» петербургской <nobr>фан-зоны</nobr>

      Конюшенную площадь, где гудит фестиваль болельщиков FIFA сегодня впору переименовать в Миллионную. Ведь сегодня число гостей, посетивших петербургскую фан-зону за время проведения мундиаля, перевалило за это число.

      Миллионным болельщиком стал приехавший три дня назад в город бразилец Тьягу Рибейра. Он получил сертификат и памятные сувениры из рук вице-губернатора Владимира Кириллова.

      А за миллион первого болельщика, которого тоже чествовали в фан-зоне, подарки получила мама. Для Аяза Халикова из Казани торжественное мероприятие оказалось несколько неожиданным, хотя у него сегодня и так праздник, день рождения. Аязу исполнилось шесть лет.

      Тьягу Рибейра, миллионный посетитель Фестиваля болельщиков FIFA в Санкт-Петербурге: «В России мне так приятно находиться от того, что русские болеют за всех, поддерживают всех. Это так здорово! Спасибо Вам за это!»

      Помимо сертификатов и сувениров миллионный и миллион первый посетители фан-зоны получили сертификаты на трехдневное проживание в одной из фешенебельных гостиниц города. Так что свое приятное пребывание в Петербурге они смогут неожиданно продлить или запланировано повторить.

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