    Хроника императорской жизни: в Петербурге собрали фотовыставку к 150-летию Николая II. Романовы, Санкт-Петербург, выставки и музеи, история, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВХроника императорской жизни: в Петербурге собрали фотовыставку к 150-летию Николая II

    Хроника императорской жизни: в Петербурге собрали фотовыставку к 150-летию Николая II

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    Хроника императорской жизни: в Петербурге собрали фотовыставку к <nobr>150-летию</nobr> Николая II

    Хроника императорской жизни: в Петербурге собрали фотовыставку к 150-летию Николая II

    Хроника императорской жизни: в Петербурге собрали фотовыставку к <nobr>150-летию</nobr> Николая II

      Музейно-выставочный центр на Большой Морской, 35 представляет интереснейшую экспозицию в честь юбилея со дня рождения последнего российского императора.

      150-летию последнего российского императора посвятили выставку в «Росфото». Материал для нее собирали в крупнейших архивах Москвы, Красноярска и Петербурга.

      Эту выставку без преувеличения называют уникальной. Проект из 150 фотографий и 30 минут хроники включает в себя весь спектр фотографического наследия семьи Романовых.

      Елена Агафонова, куратор выставки: «Мы сознательно постарались включить в эту выставку достаточно много личных фотографий Романовых. Все в семье последнего российского императора были страстными фотолюбителями. Очень многие альбомы оформлял сам Николай II: вклеивал фотографии, подписывал их».

      Подробнее — в видеоматериале НТВ.

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