Хроника императорской жизни: в Петербурге собрали фотовыставку к 150-летию Николая II

Музейно-выставочный центр на Большой Морской, 35 представляет интереснейшую экспозицию в честь юбилея со дня рождения последнего российского императора.

150-летию последнего российского императора посвятили выставку в «Росфото». Материал для нее собирали в крупнейших архивах Москвы, Красноярска и Петербурга.



Эту выставку без преувеличения называют уникальной. Проект из 150 фотографий и 30 минут хроники включает в себя весь спектр фотографического наследия семьи Романовых.



Елена Агафонова, куратор выставки: «Мы сознательно постарались включить в эту выставку достаточно много личных фотографий Романовых. Все в семье последнего российского императора были страстными фотолюбителями. Очень многие альбомы оформлял сам Николай II: вклеивал фотографии, подписывал их».



Подробнее — в видеоматериале НТВ.