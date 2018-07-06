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    Экс-премьер Пакистана получил 10 лет тюрьмы за коррупцию

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    Экс-премьер Пакистана получил 10 лет тюрьмы за коррупцию

    <nobr>Экс-премьер</nobr> Пакистана получил 10 лет тюрьмы за коррупцию

    Суд в Исламабаде заочно приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа, признав его виновным в коррупции.

    Дочь политика осуждена на семь лет заключения, а его зять Сафдар Аван — на год. Кроме этого, они должны будут выплатить штрафы 8 млн и 2 млн евро соответственно. Согласно судебному решению, четыре квартиры семьи в Лондоне также будут конфискованы.

    В настоящее время Наваз Шариф и его дочь находятся в Великобритании, где жена политика лечится от онкологического заболевания.

    Дочь и два сына Шарифа фигурировали в так называемом панамском досье, опубликованном в 2016 году. Им приписывали скупку элитной недвижимости в Лондоне через офшорные компании.

    Сам премьер причастность к коррупции отрицал, называя информацию происками политических оппонентов. Он был отстранен от должности в июле 2017 года.

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