Экс-премьер Пакистана получил 10 лет тюрьмы за коррупцию

Суд в Исламабаде заочно приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего
премьер-министра страны Наваза Шарифа, признав его виновным в коррупции.
Дочь политика осуждена на семь лет заключения, а его зять Сафдар Аван — на год. Кроме этого, они должны будут выплатить штрафы 8 млн и 2 млн евро соответственно. Согласно судебному решению, четыре квартиры семьи в Лондоне также будут конфискованы.
В настоящее время Наваз Шариф и его дочь находятся в Великобритании, где жена политика лечится от онкологического заболевания.
Дочь и два сына Шарифа фигурировали в так называемом панамском досье, опубликованном в 2016 году. Им приписывали скупку элитной недвижимости в Лондоне через офшорные компании.
Сам премьер причастность к коррупции отрицал, называя информацию происками политических оппонентов. Он был отстранен от должности в июле 2017 года.
В настоящее время Наваз Шариф и его дочь находятся в Великобритании, где жена политика лечится от онкологического заболевания.
Дочь и два сына Шарифа фигурировали в так называемом панамском досье, опубликованном в 2016 году. Им приписывали скупку элитной недвижимости в Лондоне через офшорные компании.
Сам премьер причастность к коррупции отрицал, называя информацию происками политических оппонентов. Он был отстранен от должности в июле 2017 года.
Комментарии