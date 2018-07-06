    Известный виолончелист исполнил гимны России и Хорватии в центре Петербурга. Санкт-Петербург, музыка и музыканты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИзвестный виолончелист исполнил гимны России и Хорватии в центре Петербурга

    Известный виолончелист исполнил гимны России и Хорватии в центре Петербурга

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    Известный виолончелист исполнил гимны России и Хорватии в центре Петербурга

    Известный виолончелист исполнил гимны России и Хорватии в центре Петербурга

      Ян Максин приурочил свой импровизированный концерт под аркой Главного штаба предстоящему матчу четвертьфинала чемпионата мира, где впервые за много лет сыграет наша национальная сборная.

      Сегодня утром прогуливавшихся на Дворцовой площади петербуржцев и гостей города заворожили дивные звуки виолончели. Американский исполнитель петербургского происхождения Ян Максин исполнил импровизированные версии двух гимнов — России и Хорватии.

      Вдохновенная музыкальная игра тут же заинтересовала группу гостей из Китая. Они поспешили сделать селфи с виолончелистом. Импровизация Яна Максина восхищает не только иностранных туристов.

      Ее высоко ценил Мстислав Ростропович. А по приглашению Стинга Максин открывал его концерт в Чикаго. Также Яну довелось выступать с такими музыкантами как Снуп Догг и Паф Дэдди.

      Сегодня виолончелист играл для всех. Свое выступление музыкант посвятил предстоящему матчу ЧМ между Россией и Хорватией за выход в полуфинал. Игра четвертьфинала пройдет завтра, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало в 21:00. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

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