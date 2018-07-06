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    МВД во время ЧМ-2018 выявило международную группу карманников

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    МВД во время ЧМ-2018 выявило международную группу карманников

    МВД во время <nobr>ЧМ-2018</nobr> выявило международную группу карманников

    Международную группу карманников выявили МВД РФ и международный полицейский центр в ходе проведения чемпионата мира по футболу.

    Как сообщил ТАСС замглавы МВД России Игорь Зубов, «полностью оправдала и показала свою эффективность система международных полицейских центров, потому что была выявлена международная группа карманников, иностранцев, специально приехавших на мундиаль для совершения преступлений».

    Также Зубов заявил, что проводимый в России чемпионат мира по футболу может считаться одним из самых безопасных. Он отметил, что были зафиксированы разного рода правонарушения, «но их количество настолько мизерное, что о них даже говорить не стоит».

    Игорь Зубов: «Я думаю, что в историю чемпионат мира войдет как один из самых безопасных и законопослушных мероприятий такого уровня. Пока мы очень довольны работой правоохранительных органов».

    Первое в истории России домашнее мировое футбольное первенство проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

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